При этом смартфон оснащен зарядным устройством с номером модели HN-200500C05, которое обеспечивает максимальную скорость зарядки до 100 Вт.

Honor в январе текущего года представила смартфоны Magic 6 и Magic 6 Pro на китайском рынке. Уже до запуска появились слухи о том, что в этой серии также будет представлен вариант RSR Porsche Design. Однако компания не обнародовала эту информацию на январском мероприятии. Предполагается, что данное устройство будет представлено в марте в Китае. Пока официальное название устройства неизвестно, предварительно оно будет именоваться Honor Magic 6 RSR Porsche Design. И кажется уже близко к запуску, поскольку данное устройство было одобрено китайской сертификационной платформой 3C.

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Смартфоны Honor Magic 6 и Magic 6 Pro, доступные на китайском рынке, имеют номера моделей соответственно BVL-AN00 и BVL-AN16. В начале этого месяца новый вариант с номером модели BVL-AN20 получил одобрение органом MIIT в Китае. Предполагается, что данным устройством является Magic 6 RSR Porsche Design. Теперь Magic 6 RSR Porsche Design появился в базе данных 3C, где были раскрыты возможные функции быстрой зарядки. В списке указано, что данное устройство может быть оснащено зарядным устройством с номером модели HN-200500C05, обеспечивающим максимальную скорость зарядки до 100 Вт. Однако, скорее всего, Magic 6 RSR поддерживает зарядку только на 80 Вт, как и Magic 6 Pro. К сожалению, пока нет информации о других характеристиках данного устройства.

При этом ожидается, что Magic 6 RSR будет конкурировать с Find X7 Ultra, Xiaomi 14 Ultra и Vivo X100 Ultra в области фотографии, так как будет оснащен совершенно новой однодюймовой 50-мегапиксельной основной камерой Omnivision OV50K. В то время как будущие вышеперечисленные флагманские телефоны, будут иметь один и тот же основной Snapper. Остальные характеристики данного устройства, скорее всего, будут соответствовать уже существующим моделям Magic 6.