Подробности о MagicBook 16 Pro еще не объявлены, но ожидается, что Honor представит новый тизер устройства перед большим мероприятием MWC

В воскресенье на MWC состоится глобальная презентация серии Magic6 и складного Magic V2 RSR компании Honor. Это долгожданное событие будет дополнено еще одним устройством - MagicBook Pro 16. Ожидается, что этот новый ноутбук с операционной системой Windows станет флагманским предложением компании в 2024 году. Вероятно, он будет оснащен мощным процессором и возможно дискретным GPU.

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Honor обещает повышение производительности и поиск контекстной информации в просматриваемом контенте. С помощью собственного инструмента Magic-link, который позволяет отражать контент с дисплея при помощи значка HONOR Magic-link и передавать файлы в буфер обмена между устройствами Honor, включая телефоны, планшеты и компьютеры. Пока нет никаких подробностей о MagicBook 16 Pro, но можно предположить, что перед крупным мероприятием MWC Honor предоставит новые тизеры устройства.