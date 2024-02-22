Процессор будет разработан на базе 2-нм техпроцесса SF2 GAAFET компании Samsung Foundry

Samsung Electronics объявила о сотрудничестве с компанией Arm в разработке оптимизированного процессора нового поколения Cortex-X. Процессор будет разработан на базе 2-нм техпроцесса SF2 GAAFET компании Samsung Foundry.

Сотрудничество Samsung и Arm позволит создать ряд инноваций, включая процессор для центров обработки данных и AI-чиплет. Samsung уже представила начальное производство 3-нм техпроцесса MBCFET на базе технологии GAA. Технология GAA обеспечивает лучшую энергоэффективность и производительность по сравнению с техпроцессом FinFET.

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Сотрудничество Samsung и Arm ставит целью удовлетворить требования к производительности и эффективности в эпоху искусственного интеллекта. Оптимизированный процессор Cortex-X на базе техпроцесса GAA от Samsung даст возможность создавать инновационные продукты с высокой производительностью.