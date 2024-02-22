Новая модель будет иметь закругленные углы и плоские края корпуса, похожие на Nubia Z60 Ultra

Samsung готовит к выпуску новую модель своего смартфона Galaxy Z Fold6, анонс которого ожидается в конце июля. По словам сетевого аналитика Ice Universe, который известен своей точностью в прогнозах, новый Fold6 может претерпеть самые значительные изменения в дизайне за последние годы. Основным изменением станет более широкий экран, чем у его предшественников. Хотя он не будет настолько широким, как у Pixel Fold, но все равно будет шире, чем у предыдущих моделей Galaxy Fold, которые имели узкий формат.

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Это решит одну из главных проблем, с которыми люди сталкивались при использовании этой серии смартфонов в течение многих лет, поэтому такое усовершенствование будет очень актуально. Новый телефон будет иметь форму с более закругленными углами, корпус будет похож на смартфон Nubia Z60 Ultra. Также рамка Fold6 будет очень плоской, аналогично Nubia Z60 Ultra. Все эти изменения сделают новую модель более современной, удобной и привлекательной для пользователей.