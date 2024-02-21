Микрофоны в iPhone 16 получат более высокое соотношение сигнал/шум

Линейка смартфонов iPhone 16 должна получить значительные обновления по сравнению с моделями нынешнего поколения. Кроме изменений во внешнем виде, в системе iOS 18 должны появиться возможности генеративного искусственного интеллекта. Ранее говорилось о появлении обновлённого Neural Engine в составе процессоров A18. Теперь сообщается, что будут улучшены и микрофоны с возможностью работать с ассистентом Siri и ИИ.

Модели iPhone 16 станут первыми для Apple с поддержкой ИИ. Некоторые возможности в виде обновления доберутся и до более старых аппаратов iPhone, хотя эксклюзивная функциональность будет содержаться только в iPhone 16 и iPhone 16 Pro. В последние месяцы неоднократно сообщалось о том, что ассистент Siri получит поддержку больших языковых моделей для конкуренции с Google Assistant.

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Инсайдер Джефф Пу рассказал об улучшенных микрофонах с более чётким распознаванием голосовых команд. Siri сможет лучше слышать пользователей в шумном окружении.

Сейчас в Siri хуже понимает контекст по сравнению с Google Assistant. Именно на устранение этого недостатка нацелены действия Apple. Глубокая интеграция ИИ должна предложить функциональность на системном уровне. ИИ будет включен в предустановленные на устройства приложения Apple.

Обновлённые микрофоны должны получить улучшенное соотношение сигнал/шум. Также они должны принести повышенную водонепроницаемость.

От конференции разработчиков Apple WWDC 2024 в июне ждут демонстраций инструментов ИИ, больших языковых моделей, инструментов управления редактированием и анимацией неподвижных изображений.