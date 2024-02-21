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Apple сообщила, что серия iPhone 15 имеет более длительный срок службы батареи, чем предыдущие модели смартфонов компании. Документация компании на аккумуляторы была обновлена, и в ней указано, что серия iPhone 15 может сохранять 80% емкости аккумулятора при вдвое большем количестве циклов зарядки, чем его предшественники. С предстоящим обновлением iOS 17.4 последние модели смартфонов компании также смогут отображать «здоровье» аккумулятора телефона в приложении «Настройки» в дополнение к циклам зарядки.
Во вторник компания обновила свой документ о поддержке батареи и производительности, указав обновленные данные о сроке службы батареи для серии iPhone 15. «Аккумуляторы моделей iPhone 15 рассчитаны на сохранение 80% своей первоначальной емкости при 1000 полных циклах зарядки в идеальных условиях», — говорится в документе. С другой стороны, по данным Apple, iPhone 14 и более ранние модели сохранят 80% своей зарядной емкости при 500 циклах зарядки.
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Apple сообщила, что эти новые данные взяты из последних испытаний компании для линейки iPhone 15, включающих зарядку и разрядку аккумулятора «в определенных условиях», добавив, что компания также продолжает совершенствовать компоненты аккумулятора и систему управления питанием.
Если у вас есть смартфон серии iPhone 15, вы можете открыть приложение «Настройки» и нажать «Основные» > «О программе», чтобы просмотреть подробную статистику, связанную с аккумулятором телефона, такую как дата изготовления, дата первого использования и количество циклов зарядки. Эта статистика недоступна на iPhone 14 и более старых моделях. Когда в ближайшие дни выйдет iOS 17.4, вы сможете найти эту статистику батареи в другом месте приложения «Настройки».
С появлением в прошлом году серии iPhone 15 Apple добавила новую статистику батареи в приложение «Настройки» — она доступна только для последних моделей iPhone. В предстоящем обновлении iOS 17.4 владельцы iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max смогут просматривать эту статистику, а также состояние аккумулятора своего телефона, посетив «Настройки» > «Аккумулятор» > «Состояние аккумулятора».