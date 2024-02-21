Серия iPhone 15 может сохранять 80% емкости аккумулятора при вдвое большем количестве циклов зарядки.

Apple сообщила, что серия iPhone 15 имеет более длительный срок службы батареи, чем предыдущие модели смартфонов компании. Документация компании на аккумуляторы была обновлена, и в ней указано, что серия iPhone 15 может сохранять 80% емкости аккумулятора при вдвое большем количестве циклов зарядки, чем его предшественники. С предстоящим обновлением iOS 17.4 последние модели смартфонов компании также смогут отображать «здоровье» аккумулятора телефона в приложении «Настройки» в дополнение к циклам зарядки.

Во вторник компания обновила свой документ о поддержке батареи и производительности, указав обновленные данные о сроке службы батареи для серии iPhone 15. «Аккумуляторы моделей iPhone 15 рассчитаны на сохранение 80% своей первоначальной емкости при 1000 полных циклах зарядки в идеальных условиях», — говорится в документе. С другой стороны, по данным Apple, iPhone 14 и более ранние модели сохранят 80% своей зарядной емкости при 500 циклах зарядки.

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Apple сообщила, что эти новые данные взяты из последних испытаний компании для линейки iPhone 15, включающих зарядку и разрядку аккумулятора «в определенных условиях», добавив, что компания также продолжает совершенствовать компоненты аккумулятора и систему управления питанием.

Если у вас есть смартфон серии iPhone 15, вы можете открыть приложение «Настройки» и нажать «Основные» > «О программе», чтобы просмотреть подробную статистику, связанную с аккумулятором телефона, такую как дата изготовления, дата первого использования и количество циклов зарядки. Эта статистика недоступна на iPhone 14 и более старых моделях. Когда в ближайшие дни выйдет iOS 17.4, вы сможете найти эту статистику батареи в другом месте приложения «Настройки».

С появлением в прошлом году серии iPhone 15 Apple добавила новую статистику батареи в приложение «Настройки» — она доступна только для последних моделей iPhone. В предстоящем обновлении iOS 17.4 владельцы iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max смогут просматривать эту статистику, а также состояние аккумулятора своего телефона, посетив «Настройки» > «Аккумулятор» > «Состояние аккумулятора».



