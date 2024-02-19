Всё более мощные видеокарты требуют всё более мощных подключений

В недавно представленных видеокартах Nvidia GeForce RTX 40 SUPER состоялся дебют коннекторов питания 12V-2x6 «H++». Их мощность превосходит предлагаемую коннекторами 12VHPWR «H+» мощность.

С момента появления новых коннекторов 12VHPWR они снискали дурную славу, выводя из строя мощные видеокарты GeForce RTX 4090. Организации PCI-SIG пришлось поработать над обновлённой конструкцией, но множество видеокарт с проблемным разъёмом уже нашли своих покупателей.

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Новый вариант разъёма 12V-2x6 был представлен на последних видеокартах GeForce RTX 40 SUPER. Максимальная мощность здесь достигает 675 Вт. Прежний вариант H+ был основан на старой конструкции 12VHPWR с мощностью 600 Вт. Коннекторы выглядят почти одинаковыми, поэтому нужно читать метки.

Большинству покупателей беспокоиться не о чем, поскольку проблемы были только на картах GeForce RTX 4090. Остальные не испытывают затруднений даже со старыми разъёмами, но всё же рекомендуется проверять, правильно ли коннектор вставлен в разъём.

Наверняка Nvidia в картах следующего поколения будет пользоваться новым коннектором Gen5 H++, если убедится в их надёжности.