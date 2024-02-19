Компания решила ряд проблем с цепочками поставок

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, корпорация NVIDIA решила ряд проблем с партнерами и диверсифицировала свои цепочки поставок, в результате чего ей удалось сократить время ожидания заказчиками ускорителей ИИ-вычислений с 8-11 месяцев до 3-4 месяцев. Также, по информации журналистов, производители полупроводниковой продукции, такие, как TSMC, оперативно увеличивают выделенные для выпуска соответствующих чипов мощности.

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Акции NVIDIA на фоне ИИ-бума растут как на дрожжах, а капитализация уже достигала отметки в 1.8 триллиона долларов, хотя за этим последовал некоторый откат. Тем не менее, ситуацию для компании нельзя назвать идеальной – один из крупнейших и наиболее выгодных для нее рынков, китайский, из-за наложенных США санкций доступен со значительными ограничениями. А компания OpenAI, являющаяся одним из лидеров на рынке программных ИИ-решений, стремится привлечь дополнительное финансирование для выпуска собственных ускорителей вычислений на мощностях все того же полупроводникового гиганта TSMC. Как пишут СМИ, глава OpenAI Сэм Альтман уже провел переговоры с рядом саудовских инвесторов. И хотя NVIDIA сохраняет доминирующую позицию на рынке ускорителей ИИ, такая ситуация не будет длиться вечно.