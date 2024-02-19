AI-чипы NVIDIA теперь доставляются за 3 месяца, но спрос может упасть из-за санкций

Компания NVIDIA, лидер в производстве графических процессоров для искусственного интеллекта (ИИ), существенно ускорила поставки своей продукции за счет оптимизации цепочки поставок. Если ранее на доставку процессоров уходило 8-11 месяцев, то теперь этот срок сократился до 3-4 месяцев.

Такие данные приводят аналитики investment-компании UBS. По их словам, усилия NVIDIA по диверсификации цепочки поставок наконец принесли свои плоды. Компания активно расширяла сотрудничество с новыми партнерами, в частности с Samsung Foundry, а также наращивала объемы с текущими поставщиками, такими как TSMC и SK Hynix.



Благодаря этому, производственные мощности значительно выросли. Например, TSMC к концу 2024 года планирует увеличить выпуск компонентов CoWoS для NVIDIA до 32 000 единиц. Это критически важно, поскольку в начале 2023 спрос на них существенно превышал предложение.



Таким образом, оптимизация логистики и расширение производства позволили NVIDIA справиться с дефицитом графических процессоров для ИИ, сократив сроки поставки почти в 3 раза. Это укрепит позиции компании на рынке, где ее доля составляет около 90%.



Однако существуют и риски для бизнеса NVIDIA в этом сегменте. В частности, из-за запрета правительства США на экспорт новейших процессоров H100 и A100 в Китай компания столкнулась с падением продаж. Китайские заказчики составляли большую часть выручки для центров обработки данных NVIDIA.



Кроме того, конкуренты, такие как AMD и Huawei, наращивают свое присутствие на рынке ИИ-решений. Однако пока доминирующие позиции NVIDIA не оспариваются. Благодаря оптимизации логистики компания сможет эффективно реагировать на вызовы рынка в этом направлении.