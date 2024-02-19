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China Mobile запускает первый спутник с поддержкой скоростей 6G
Мобильные сети следующего поколения становятся чуть ближе к потребителям

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До того момента, когда вы сможете выходить в интернет посредством сетей 6G, пройдёт ещё немало времени. Чтобы приблизить этот момент, разные страны и компании проводят испытания сетей, стараясь опередить конкурентов. В частности, подобное тестирование ведёт Samsung, но там не ждут массового распространения сетей 6G раньше 2030 года. Оператор мобильной связи China Mobile тоже не рассчитывает на появление этих сетей в ближайшие годы. Работая в этом направлении, компания запустила на орбиту спутник.

У этого спутника нет официального названия. Он станет первым на низкой околоземной орбите, обеспечивающим связь 6G. Прежде этот оператор мобильной связи запустил другой спутник с поддержкой 5G.

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Новый спутник поддерживает различные автономные функции для будущих сетей. Аппаратное и программное обеспечение были созданы в Китае. Они поддерживают реконструкцию программного обеспечения прямо на орбите, гибкое развёртывание главных сетевых функций и автоматизацию управления.

Высота орбиты спутника составляет всего 500 км для оптимизации скорости передачи данных и уменьшения задержек. Оборудование может стать основой будущих космических и наземных сетей, обеспечивая надёжное покрытие по всему миру.

Оператор связи будет проводить на орбите дополнительные испытания, но сроки появления стандарта 6G не называются.

#спутники
Источник: wccftech.com
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