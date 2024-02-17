Спутник ERS-2, завершивший миссию по наблюдению за Землей 13 лет назад, скоро войдет в атмосферу Земли в неконтролируемом состоянии

Спутник ERS-2, отправленный в космос в 1995 году для изучения Земли, скоро завершит свой долгий космический рейс, возвращаясь на родную планету в неконтролируемом падении. По данным Европейского космического агентства (ESA), этот исторический момент ожидается уже на следующей неделе, с центральной датой в понедельник и приблизительным отклонением на три дня в любую сторону.

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За годы службы ERS-2 зарекомендовал себя как один из самых совершенных спутников для наблюдения за нашей планетой и теперь готовится к последнему спуску в атмосферу Земли, где большая его часть превратится в пепел. Несмотря на неконтролируемый характер возвращения, специалисты ESA уверяют, что риск для людей очень мал — вероятность того, что обломки попадут по кому-то, составляет всего один шанс из миллиарда.

В ходе своего возвращения ожидается, что на Землю может упасть крупнейший фрагмент весом в 52 кг. В то время как ESA принимает меры для снижения риска создания космического мусора и обеспечения безопасности как в космосе, так и на Земле, агентство также выражает надежду, что и другие космические агентства и компании, включая SpaceX и Amazon, поддержат их инициативу по достижению "нулевого космического мусора" к 2030 году.

Практика показывает, что вход космических аппаратов в атмосферу Земли — не редкость, происходя в среднем раз в месяц. Однако благодаря продуманным мерам предосторожности и использованию технологий, такие события остаются под контролем и редко представляют угрозу для населения.