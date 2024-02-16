Утверждается, что устройство может похвастаться относительно простой двойной камерой на задней панели — основной камерой на 50 МП и телеобъективом с 3-кратным увеличением

Фанаты компании Xiaomi с нетерпением ожидают презентации их последней инновации в сфере складных смартфонов-раскладушек, которая получила название Xiaomi Mix Flip. Известный информатор @smartpikachu поделился своим мнением о предстоящем устройстве, намекая, что его дизайн напоминает минималистичный стиль Huawei. Он также упомянул о наличии двойной задней камеры со вспышкой на задней стороне дисплея. По слухам, этот складной телефон от Xiaomi будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3.

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В дополнение ко всему этому, другой информатор раскрыл некоторые подробности о его дисплее, который разрабатывается с использованием китайского экрана у которого "сгибы нулевого восприятия". Говорят, что устройство может похвастаться простой двойной камерой на задней панели, включающей основную камеру с разрешением 50 МП и телеобъективом с 3-кратным увеличением. Кроме Xiaomi Mix Flip, также есть слухи о работе над Xiaomi Mix Fold 4, который будет иметь четыре камеры, включая флагманский перископический телеобъектив разрешением 50 МП. Складной телефон-книжка будет обладать мощным процессором Snapdragon 8 Gen 3 и предложит функции спутниковой связи. Благодаря "чрезвычайно тонкому и легкому" дизайну, быстрой зарядке и бескомпромиссной периферии экрана Xiaomi намерена значительно усовершенствовать рынок складных смартфонов.

В то время как Samsung, Huawei, Oppo и Vivo уже применили стратегию "большое складывание + маленькое складывание", Xiaomi с полной уверенностью захватывает сегмент "маленького складывания" с помощью Mix Flip, что позволяет пользователям выбрать наиболее подходящий вариант. Поскольку Xiaomi продолжает идти вперед, расширяя границы инноваций, выпуск Mix Flip и его большого складного аналога с нетерпением ожидают многие по всему миру. Однако настоящая официальная дата выпуска этих устройств до сих пор не была объявлена.