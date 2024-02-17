Появилось изображение корпуса iPhone 16

Осенью должен состояться анонс смартфонов серии Apple iPhone 16. Среди прочих обновлений здесь ожидаются новшества в разделе камер. В частности, должна появиться кнопка на корпусе для работы с камерами.

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Ранее была информация о том, что вместо диагонального расположения камер Apple начнёт размещать их вертикально. Инсайдер Маджин Бу в Twitter подтверждает эти сведения. Здесь был продемонстрирован компонент камеры, в котором находятся основные сенсоры. Речь идёт о стандартных аппаратах iPhone 16, а не об iPhone 16 Pro. Это видно по наличию всего двух камер.

Вертикально камера располагались, начиная с iPhone X 2017 года. Подобный дизайн просуществовал до аппаратов iPhone 12. Затем Apple перешла на диагональное расположение камер вплоть до iPhone 15.

Ранее этот же источник показывал схемы iPhone 16, из которых также было видно вертикальное расположение камер. Выступ должен стать чуть более тонким, что может означать более тонкие компоненты камеры или более толстый корпус устройства.

Прежде появлялась информация об увеличении ёмкости батарей будущих смартфонов. Это также наводит на мысль о том, что корпуса аппаратов могут стать толще прежнего. Не исключено появление в стандартных моделях записи пространственного видео, что сейчас есть только на моделях iPhone 15 Pro. Также подобная запись предлагается на гарнитуре смешанной реальности Apple Vision Pro.