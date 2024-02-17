Экраны Samsung Display не прошли испытание Apple на долговечность.

Компания Apple передумала выпускать складной iPhone из-за опасений по поводу долговечности складных экранов.

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Корейский портал Naver сообщает о том, что Apple экспериментирует со складными смартфонами других брендов, включая Samsung. Купертиновцы разобрали и исследовали множество моделей складных телефонов, а также провели испытания на долговечность за закрытыми дверями.



Складные Samsung Galaxy оснащены дисплеями собственного производства. И если Apple будет выпускать складные iPhone, ее поставщиком, скорее всего, станет Samsung Display. Имея это в виду, Apple, как сообщается, смогла увидеть, насколько далеко продвинулась технология складных дисплеев Samsung, проверив долговечность коммерческих складных устройств Galaxy в своих собственных лабораториях.

К сожалению, складные экраны, используемые в серии Galaxy Z, еще недостаточно долговечны. На этапе тестирования, который включал повторяющиеся складывания и раскладывания в течение неопределенного количества дней, панели Samsung Display не выдержали и сломались.

Сообщается, что Apple пришла к выводу, что еще слишком рано заходить в сегмент складных телефонов. Из-за этих технических проблем компания пока не планирует разрабатывать складной iPhone, говорится в отчете.

Пока неизвестно, когда компания возобновит разработку складных телефонов. Недавние слухи предполагали, что первый складной iPhone может поступить в продажу в 2026 или 2027 году. Согласно последним сообщениям, это может быть уже не так.