Количество ядер нейронных вычислений на iPhone вырастет впервые с 2020 года

Компания Apple не входит в число первых, которые стали продвигать генеративный искусственный интеллект. Однако отставать она также не собирается. Согласно последней неофициальной информации, в выходящих в этом году аппаратах iPhone 16 будет использоваться обновлённый нейронный движок для обработки алгоритмов искусственного интеллекта локально на устройствах.

Процессоры нового поколения Apple M4 и A18 будут содержать повышенное число ядер нейронных вычислений, сообщает тайваньское издание Economic Daily News. Впервые 2-ядерный движок нейронных вычислений вошёл в состав процессора A11 Bioniс, который использовался в аппаратах серий iPhone 8/8 Plus и iPhone X 2018 года. Ядер стало 8 в процессоре Apple A13 iPhone 11. В 2019 году их стало 16 в Apple A14 для iPhone 12 и iPad 10.

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16-ядерный движок используется с 2020 года, хотя производительность всё равно постепенно увеличивается. Разработчики говорят, что в процессоре A17 Pro в iPhone 15 Pro этоn движок вдвое быстрее по сравнению с iPhone 14 Pro. Возможно, в следующий раз ядер станет 32, как в Mac Studio и Mac Pro с процессорами M1 Ultra или M2 Ultra.

Неофициально сообщается, что обработка генеративных моделей искусственного интеллекта будет вестись локально на устройствах. Также поступает Google с процессорами Tensor G3, хотя на одном из YouTube-каналов обнаружили, что большинство функций Pixel 8 Pro по-прежнему обрабатываются в облаке. Это означает, что для них работы требуется непрерывное подключение к интернету.