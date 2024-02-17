Пока конкуренты спешат выпускать новые складные телефоны, Apple, похоже, не торопится

История о складном iPhone от Apple продолжает развиваться, и новая информация указывает как на прогресс, так и на препятствия на пути к подобному устройству. В то время как Samsung и Huawei стали признанными игроками на рынке складных устройств, выход такого устройства от Apple остается великой загадкой.

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По словам информатора Weibo Fix Focus Digital, Apple действительно активно разрабатывает свой складной телефон, даже разбирает устройства конкурентов для анализа. Однако компания столкнулась с задержками из-за «неудовлетворительных результатов экранного тестирования», которые нарушают жесткие стандарты качества Apple.

В то время как конкуренты спешат выпустить новые складные телефоны, Apple, кажется, не торопится. Доминирование на традиционном рынке смартфонов и недавний успех Apple Vision Pro дают компании уверенность и терпение.

По предыдущим слухам, Apple рассматривает два прототипа: один похож на Samsung Galaxy Z Flip, а другой – складывающийся iPad с 8-дюймовым экраном. Многие эксперты считают, что Apple выберет более крупный форм-фактор из-за прочности и надежности.

Эксперты также отмечают, что у Apple есть потенциальное преимущество, несмотря на задержку. Их многолетний опыт работы с дисплеями высокого разрешения может быть отлично применен к складным устройствам и позволит компании превзойти конкурентов в плане качества.