В версии браузера Chrome Canary посещать сайты можно незаметно

Компания Google в настоящее время ведёт работу над функцией браузера Chrome, которая прячет IP-адрес пользователя от сайтов, на которые он заходит. Функция называется IP Protection («Защита IP»).

Таким образом, пользователь будет отдавать меньше информации о своих привычках в плане сёрфинга, которые обычно собираются для показа таргетированной рекламы. Запросы могут направляться через обеспечивающие конфиденциальность серверы вместо прямой отправки на сайт. Уровень защиты будет не такой высокий, как при использовании качественного сервера VPN, но всё же дающий повышенную конфиденциальность.

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Пока речь идёт только о предварительной версии браузера. Если функция и появится в финальном варианте Chrome, дата этого события пока неизвестна.