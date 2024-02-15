Проверка в реальном времени не будет мешать страницам в браузере Chrome загружаться

Компания Google вносит изменения в механизм защиты Safe Browsing своего браузера Chrome, чтобы ускорить загрузку веб-страниц. Данный механизм проверяет страницы на предмет безопасности, но на это требуется время, из-за чего страницы загружаются медленнее. Это изменится в версии Chrome 122 на следующей неделе.

В настоящее время страница не загружается, пока проверка не будет закончена. В новой версии браузера проверка будет выполняться на стороне сервера и это позволит загружать страницу сразу. Если сайт окажется опасным, будет показано предупреждение.

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Новый метод использует так называемые «асинхронные проверки». К тому же Google собирается применять алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения. После загрузки страницы не будет выполняться проверка подресурсов URL-адресов.

Ещё безопасный просмотр будет применяться для сокращения частоты проверки файлов PDF, которые злоумышленники применяют реже прежнего.