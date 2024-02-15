Названы некоторые характеристики игровой консоли PlayStation 5 Pro

Появилось описание вероятных характеристик будущего обновления игровой консоли Sony под названием PlayStation 5 Pro. Также говорится о вероятной цене устройства.

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О модели PlayStation 5 Pro слухи появлялись неоднократно. В прошлом году говорилось о возможных характеристиках, в том числе видеокарте, процессоре и памяти. На этот раз известный YouTube-блогер под ником Moore's Law is Dead подтвердил ряд названных ранее характеристик, но не тактовую частоту процессора. Также он утверждает, что консоль получит 16 ГБ оперативной памяти GDDR6 (18 Гбит/с) с шиной памяти 256 бит. Ожидается видеокарта с 60 исполнительными блоками, хотя 4 из них должны быть выключены. Компания AMD якобы ждёт появления этой консоли в сезон новогодних праздников.





Также в видеоролике названа предполагаемая стоимость консоли. Версия без дисковода может стоить $500. Производство новой модели будет ненамного дороже по сравнению с существующей 2020 года. Не исключено, что оперативная память будет обходиться даже дешевле прежнего.