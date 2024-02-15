Вскоре она обойдет по продажам устаревшую Xbox One

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, корпорация Sony продала уже 54.8 миллионов единиц консолей PlayStation 5, причем за последний квартал было реализовано 8.2 миллиона единиц. Впрочем, несмотря на успехи, компания пересматривает свои прогнозы продаж в сторону уменьшения – во многом потому, что в следующем финансовом году (с апреля 2024 по март 2025) не будет выпущено ни одной крупной игры для PS5 непосредственно от самих студий Sony. Впрочем, жизненный цикл консоли еще далек от завершения. Уже в ближайшем будущем она обгонит по продажам устаревшую Xbox One, разошедшуюся тиражом в 58 миллионов штук, а в дальнейшем потеснит и NES – таких приставок было продано около 62 миллионов штук.

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По мнению экспертов, в ближайшие полгода-год не следует ожидать ни значительного снижения цен на консоль PlayStation 5, ни выхода PlayStation 5 Pro с увеличенной производительностью. У Sony крайне мало возможностей для снижения производственных затрат, что же касается PS5 Pro — ее релиз будет выгодно приурочить к выходу какого-либо знакового эксклюзива с высокими системными требованиями.