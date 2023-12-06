Mini Cooper с палаткой на крыше заберётся на высокий вулкан

В честь 60-летия выпуска автомобиля Mini Cooper большой его поклонник Бен Кумбс решил совершить длительное турне и подняться на большую высоту. Опытный путешественник в своё время пересёк всё Америку на TVR, а Африку на Porsche.

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На Mini Cooper Кумбс поставил задачу побить установленный на TVR Chimaera рекорд. Тогда на боливийском плато Альтиплано ему покорилась высота в 4700 м.

На тибетском нагорье дороги близки к необходимой высоте, но всё же он выбрал южноамериканские страны Чили и Перу. Здесь имеются высокие вулканы и на них есть дороги к старым шахтам. В частности, грунтовая дорога на вулкане Ауканкильча позволяет забраться на высоту 6175 м над уровнем моря.

Mini 1000 1974 года является не самым подходящим автомобилем для подобной поездки, хотя несколько модификаций обеспечили ему повышенную проходимость по бездорожью. В частности, на крыше здесь есть сделанная на заказ палатка. Для подобных путешествий принято выбирать модифицированные пикапы, но двухдверный компактный Mini Cooper способен обеспечить незабываемые впечатления за счёт низкого дорожного просвета. Эта машина принадлежала Кумбсу на протяжении 16 лет, в течение трёх лет он занимался её реставрацией для подготовки к дальней дороге.

В путешествии поучаствуют четыре человека и автомобиль Range Rover 1990 года выпуска. Сейчас оба автомобиля находится в Уругвае и готовы начать путешествие.

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Помимо палатки, Mini Cooper получил пивной кран, чтобы не только подняться на рекордную высоту, но и выпить пиво на рекордной высоте.