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Mini Cooper S с треугольными гусеничными колёсами зима не страшна
Необычный Mini Cooper S заметили на Аляске

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Автомобиль Mini Cooper известен своими небольшими размерами, хорошо подходящими для передвижения по городу. Однако, на Аляске условия значительно более суровые. Один из местных владельцев этого автомобиля решил сделать из хэтчбека внедорожник, чтобы передвигаться на нём зимой. В TikTok было опубликовано видео, на к

отором можно обнаружить треугольные гусеничные колёса на Mini Cooper R53.

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Изначально автомобиль имеет передний привод. Если не превратить его в полноприводный, подобные гусеницы способны ухудшить управляемость.

Гусеницы установлены на каждое колесо, как у представленного в 2017 году единичного экземпляра Nissan Rogue Warrior Trail. К сожалению, на видео не показано движение автомобиля.

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У этой модели обычно установлен 1,6-литровый рядный четырёхцилиндровый двигатель с наддувом. Его мощность составляет 168 л.с. и крутящий момент 162 Нм. Наличие выхлопных труб говорит о том, что это не электромобиль.

#автомобили #cooper
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