Redmi A3 получил экран с частотой 90 Гц

В среду компания Xiaomi анонсировала бюджетный смартфон Redmi A3, который стал доступен покупателям в Индии. Аппарат работает на достаточно скромной системе на чипе MediaTek Helio G36 и получил так называемый дизайн Halo премиального уровня, как считает Xiaomi.

Устройство обладает отсеком для установки карты памяти microSD вместимостью до 1 ТБ. Ёмкость батареи здесь 5000 мАч, мощность зарядки через порт USB Type-C 10 Вт при помощи входящего в комплект поставки адаптера.

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Аппарат обладает экраном IPS LCD размером 6,71 дюйма с разрешением 1650 x 720 и частотой 90 Гц. Сверху установлено стекло Gorilla Glass 3 и есть вырез для камеры. Сзади разрешение основной камеры 8 Мп, рядом есть вспомогательная камера и светодиодная вспышка. Разрешение передней камеры равно 5 Мп. Устройство работает на последней версии системы Android 14, хотя это может быть разновидность Go Edition. Сбоку на корпусе находится сканер отпечатков, есть также Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, 3,5 мм, 4G, отсек для двух SIM-карт.

Базовая конфигурация 3/64 ГБ в пересчёте с местной валюты стоит чуть более 8000 руб. Есть также конфигурации 4/128 ГБ и 6/128 ГБ по цене 9145 руб и 10250 руб соответственно.

Аппарат предлагается в зелёном, чёрном и синем цветовых вариантах. Зелёный получил рельефную кожаную отделку, тогда как два других обладают покрытием из стекла. Продажи в Индии стартуют 23 февраля через сетевые и обычные магазины.