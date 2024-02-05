Хотя официально модель еще даже не представлена

Китайская корпорация Xiaomi готовит к релизу бюджетный смартфон под названием Redmi A3 — несмотря на то, что он пока не был представлен официально, его технические характеристики и рендеры уже были рассекречены. А теперь на видеосервисе Youtube появилось и видео распаковки устройства. Комплектация аппарата оказалась стандартной для недорогих мобильных девайсов: в него входят зарядное устройство, USB-кабель и инструкция.

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Информация, предоставленная инсайдерами, подтвердилась – смартфон действительно получит круглый блок камер. Что же касается характеристик – модель базируется на SoC MediaTek Helio P35 и оснащается 4 гигабайтами ОЗУ. Накопитель – 128-гигабайтный с возможностью увеличения объема при помощи карты памяти MicroSD. Также стоит отметить крупный 6.71-дюймовый HD+ экран и двойной блок камер (8+2 Мп). Фронтальная камера – 5-мегапиксельная. Емкость аккумуляторной батареи устройства составляет 5000 мА*ч, а мощность зарядки – 10 Вт, причем используется разъем USB Type-C, а не устаревший Micro-USB. Аппарат функционирует под управлением ОС Android 14 Go Edition – вероятно, с фирменной надстройкой. Информации о стоимости модели пока нет, но, предположительно, она будет невысокой — судя по характеристикам, Redmi A3 относится к начальному сегменту.