Сборка Windows 11 26052 получила новый принцип обнаружения Bluetooth

Компания Microsoft собирается поменять в системе Windows 11 механизм обнаружения Bluetooth-устройств поблизости. Зачастую при попытке подключить к компьютеру аксессуары через стандарт связи Bluetooth эти аксессуары не отображаются в списке доступных устройств.

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Причина в том, что система отфильтровывает нетипичные устройства, вроде умных весов или датчиков температуры. Для подключения необходимо поменять определённую опцию в приложении «Параметры», о чём многие могут не знать. Теперь Microsoft собирается упростить процесс подключения.

Сборка Windows 11 под номером 26052 сейчас доступна в каналах Dev и Canary. Именно здесь поменялся принцип обнаружения Bluetooth-устройств поблизости. Система научилась правильно распознавать все устройства и помещать необычные типы устройств в отдельный список. Больше не нужно вносить никаких изменений в настройки для получения доступа к необычным аксессуарам. Достаточно только поставить галочку «Показать все устройства» под списком обнаруженных поблизости Bluetooth-устройств.

Опция «Показать все устройства» доступна из меню быстрого доступа и при сканировании устройств в приложении «Параметры». Если у вас финальная версия система Windows 11, следует открыть Параметры > Bluetooth и устройства > Устройства и выбрать раскрывающийся меню «Дополнительно».

В этой сборке есть и некоторые другие изменения внутри приложения «Параметры». Появилась утилита проверки работы микрофона, инструмент управления цифровыми профилями, новая опция в специальных возможностях для озвучивания текста при помощи голоса. Также есть инструмент масштабирования на основе ИИ.

Имеются в этой сборке и проблемы, последствием которых становится аварийное прекращение игр и зелёный экран смерти, а также повреждения разделов и потеря данных. Некоторые пользователи жалуются на проблемы в процессе установки.