Системы с устаревшими процессорами будут продолжать работать под управлением Windows 11 версии 23h2

В настоящее время Microsoft активно работает над обновлением функций для операционной системы Windows 11, которое будет известно как Windows 11 версии 24h2.

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Улучшение компонентов фокусируется на функциональности искусственного интеллекта, однако также предусмотрены изменения, которые могут оказывать отрицательное влияние на некоторые устройства, работающие под управлением Windows 11. Кажется, Microsoft вводит новые требования к оборудованию в Windows 11 версии 24h2, что означает, что системы, не соответствующие этим требованиям, больше не смогут загружать операционную систему.

Что делает это еще более тревожным, чем общие требования к оборудованию Windows 11, которые можно было как-то обойти, заключается в том, что эти конкретные требования неизбежны и их нельзя обойти.

Если процессор не поддерживает набор инструкций POPCNT, то Windows 11 версии 24h2 не сможет быть загружена. Для выполнения данных инструкций требуется наличие процессора, поддерживающего SSE4.2 или SSE4a.

Данные изменения затрагивают относительно старые процессоры Intel и AMD. В конце 2008 года Intel начал внедрение поддержки SSE4.2 в процессорах Intel Nehalem Core, в то время как AMD добавила поддержку данных инструкций в конце 2011 года.

До выхода Windows 11 build 25905, компьютеры с устаревшими процессорами успешно работали на базе Windows 11. Однако после выхода Windows 11 версии 24h2 такая возможность будет исключена. Так как обходных путей не существует и учет этого требования обязателен, то системы с устаревшими процессорами останутся под управлением Windows 11 версии 23h2.

Windows 11 версии 23h2 будет поддерживаться до 2025 года. В этом же году также будет прекращена поддержка операционной системы Windows 10 со стороны Microsoft. Пользователи Windows 10 смогут продлить срок поддержки до трех лет, однако это потребует дополнительной оплаты. Пока что Microsoft не объявила о стоимости расширенной поддержки.