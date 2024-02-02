Microsoft Edge достиг рекордного уровня в почти 13%

Фирма Statcounter в первый день февраля опубликовала статистический отчёт относительно рынка браузеров на ПК и мобильных устройствах по итогам января. Данные были собраны при помощи кода слежения на более чем полутора миллионов сайтов со всего мира. Браузер Microsoft Edge отлично провёл январь, сумев увеличить свои показатели на 1% и получить рекордную для себя долю рынка. На компьютерах она сейчас составляет 12,96%.

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Можно было не сомневаться, что лидером с большим отрывом останется браузер Google Chrome. На компьютерах он занимает 64,84% рынка. В декабре он показал рост, но в январе потерял 0,39%. В последних обновлениях Google принесла ряд возможностей с применением ИИ, что может привлечь внимание новых пользователей.

На третьем месте по популярности находится браузер Apple Safari с долей 8,83%. Далее идут Firefox и Opera.

Google Chrome - 64,84% (-0,39%).

Microsoft Edge - 12,96% (+1,01%).

Apple Safari - 8,83% (-0,13%).

Mozilla Firefox - 7,57% (-0,05%).

Opera - 3,23% (-0,57%).

На рынке мобильных устройств у браузера Microsoft Edge дела идут не так хорошо. Быть может, появление поддержки расширений в будущем поможет ему увеличить долю пользователей. Пока она составляет всего 0,3%. Здесь также лидирует Google Chrome с большим отрывом от конкурентов.

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