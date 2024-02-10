Mozilla представила новый сервис под названием Monitor Plus, призванный решить часть проблем с конфиденциальностью личных данных интернет-пользователей

Mozilla запустила новый сервис "Monitor Plus", предназначенный для защиты конфиденциальности онлайн-пользователей от незаконного сбора и продажи их личной информации.

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По заявлению разработчиков, Monitor Plus автоматически сканирует различные брокерские сайты, которые осуществляют сбор и реализацию персональных данных пользователей в сети интернет. При обнаружении информации о подписчике сервис автоматически подает запрос на ее удаление. Процесс обычно занимает от 7 до 14 дней, но в некоторых случаях может быть завершен всего за один час.





Однако за такую защиту придется заплатить. Стоимость подписки на Monitor Plus составляет $14 в месяц или $108 за год при условии, что сервис доступен в данной стране. Важно отметить, что использование браузера Firefox не является обязательным для работы с Monitor Plus.

Для начала использования сервиса необходимо зарегистрироваться, предоставив свои данные. Представители Mozilla утверждают, что вся предоставленная информация будет зашифрована.