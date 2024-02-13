Во всех аппаратах Huawei P70 ожидается поддержка спутниковой связи

Компания Huawei ведёт подготовку к выпуску следующей линейки флагманских смартфонов P70. Согласно последней информации, входящие сюда аппараты могут получить процессоры с разными тактовыми частотами.

Инсайдер Smart Pikachu на Weibo пишет, что все модели P70 могут получить собственный процессор Huawei Kirin. Не исключено, что это будет Kirin 9000, как в Mate 60. Старшие модели серии под названием P70 Pro, P70 Art и P70 Pro могут работать с разогнанным вариантом этого процессора, что должно принести прирост производительности на 20%. Китайский производитель чипов SMIC собирается запустить их производство на техпроцессе 5 нм.

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У всех четырёх аппаратов могут быть изогнутые дисплеи с разрешением 1,5K. Huawei тестирует экраны разного размера от китайских производителей.

Также в новых аппаратах ожидается поддержка спутниковой связи. Прежде такая функциональность была доступна только в премиальных аппаратах, но теперь ожидается во всех.

В 2022 году Huawei предложил спутниковую связь в Mate 50 Pro, но это были только односторонние СМС. P60 Pro и P60 Art поддерживают двустороннюю отправку текстовых сообщений, а Mate 60 двусторонние спутниковые звонки в моделях Pro и Pro+.

Появление Huawei P70 в Китае ожидается в конце марта или в начале апреля. Также компания ведёт разработку операционной системы HarmonyOS NEXT, чтобы полностью отказаться от Android-приложений.