Технологическая гонка: Китай стремится завоевать лидерство в микроэлектронике.

Крупнейший китайский производитель микросхем SMIC планирует в конце 2024 года запустить массовое производство 5-нм чипов для компании Huawei. Это амбициозный и крайне затратный проект, призванный продемонстрировать технологические возможности Китая вопреки ограничениям на экспорт передовых технологий, введенным США.

реклама

Источник изображения: @SMIC, Huawei/pandaily.com

По мнению экспертов, данный проект носит скорее политический, нежели коммерческий характер. Его цель - показать, что китайские компании в состоянии совершить технологический прорыв в стратегически важной сфере производства микросхем. Это вписывается в провозглашенный Пекином курс на достижение научно-технической независимости в ключевых областях.Для производства 5-нм чипов SMIC, скорее всего, задействует имеющиеся мощности по глубокой ультрафиолетовой литографии (DUV). Это позволит получить выход небракованных изделий на уровне 30-40% против 80% у аналогичных чипов, выпущенных TSMC с использованием передовой EUV-литографии.Ранее SMIC уже освоила выпуск 7-нм процессоров Kirin 9000s для Huawei, однако их производительность составляет лишь 30% от аналогов TSMC. Тем не менее, даже эти достижения позволяют Китаю последовательно наращивать потенциал отечественной полупроводниковой промышленности.Напомним, 19 января председатель КНР Си Цзиньпин призвал инженеров совершить технологический прорыв в ключевых отраслях экономики. Хотя SMIC пока существенно уступает лидерам рынка, она продолжает наращивать производство все более сложных чипов, тем самым повышая технологическую независимость Китая в соответствии с поставленными руководством страны задачами.