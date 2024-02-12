Пользователи смогут синхронизировать блокировку чатов на своих устройствах

В своё время было крайне затруднительно работать с мессенджером WhatsApp на разных устройствах. С тех пор разработчики упростили эту задачу и позволяют входить в один аккаунт WhatsApp на разных устройствах. Можно задать основное устройство, куда будут приходить все сообщения, а потом они будут передаваться на вспомогательные на платформах Android, iOS, Windows, macOS или в браузере. Теперь ведётся работа над функцией блокировки чатов, чтобы эта блокировка синхронизировалась на всех устройствах.

Чаты сейчас можно заблокировать при помощи пин-кода, Face ID, отпечатка пальцев или секретного кода. Однако, эти чаты не будут заблокированы в браузере, Windows и на macOS. Скорое обновление должно устранить этот недостаток.

реклама

Отныне при блокировке чата на одном устройстве он будет заблокирован на всех остальных. Пока эта возможность находится на этапе разработки и неизвестно, когда появится в финальном варианте мессенджера.

Также продолжается работа над внедрением имён пользователей. Это облегчит общение с пользователями без необходимости называть свой номер телефона. Многие другие мессенджеры уже имеют подобную возможность.