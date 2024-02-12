Избавиться от надоедливых собеседников в WhatsApp становится ещё проще

В мессенджере WhatsApp появилась функциональность, которая позволяет блокировать пользователей на экране блокировки. В выходные разработчики опубликовали описание работы этой функции. Чтобы заблокировать сообщения от неизвестных контактов, больше не потребуется открывать их сообщения.

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Если на экране блокировки появляется спам, следует нажать и удерживать на уведомление об этом. Открывается меню с командами, среди которых есть команда блокировки отправителя этого сообщения.

Чтобы пожаловаться на контакт, пользователь получает в приложении ещё одно окно. В нём достаточно поставить галочку и нажать «Заблокировать». Больше не нужно будет открывать приложение и искать в чатах сообщения от ненужного вам контакта.

Другой вариант блокировки состоит в продолжительном нажатии на сообщение в списке чатов. Появится меню, где есть команда блокировки.

Таким образом, разработчики продолжают бороться со спамом и дают пользователям больший контроль над сообщениями и контактами.