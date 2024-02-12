OnePlus Nord CE 4 получит мощность зарядки 100 Вт и процессор Qualcomm Snapdragon 7-й серии

В Китае компания Oppo готовится представить очередной смартфон линейки K. Недавно появилась информация о процессоре этого аппарата, а теперь доступен более обширный перечень характеристик. Может быть также представлен смартфон под брендом OnePlus с аналогичным набором спецификаций.

Китайский инсайдер Smart Pikachu на портале Weibo рассказал, что Oppo K12 будет обладать плоским экраном и плоской прямоугольной рамкой. Это означает сходство с аппаратом прошлого поколения Oppo K11.

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Также инсайдер утверждает, что аппарат получит поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Ещё здесь ожидается сенсор камеры флагманского уровня. Наконец, говорится о процессоре линейки Qualcomm Snapdragon 7. Ранее инсайдер Digital Chat Station сообщил, что речь идёт о чипе последнего поколения Snapdragon 7 Gen 3.

Таким образом, именно процессор станет единственным значимым обновлением этого смартфона. Не исключено также использование более современной основной камеры.

Стоимость устройства в Китае составит примерно 2000 юаней или $200. Смартфон прошлого поколения Oppo K11 за пределами Китая назывался OnePlus Nord CE 3. Из этого следует, что новая модель в других странах может появиться под именем OnePlus Nord CE 4. Когда именно это произойдёт, пока не сообщается.