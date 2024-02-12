OnePlus 12R, который по сути является международным вариантом OnePlus Ace 3, выпущенного в Китае, произвел в целом хорошие впечатления при запуске. Поэтому OnePlus уже тестирует Ace 3 Pro.

OnePlus 12 и OnePlus 12R уже начали поступать к пользователям, оформивших предзаказы. Однако, похоже, OnePlus уже начал тестировать обновленную версию 12R - OnePlus Ace 3 Pro. Так, по крайней мере, утверждает известный информатор Weibo под именем Smart Pikachu.

реклама

Для тех, кто не в курсе, OnePlus 12R является международной версией стандартной модели Ace 3. Компания выпустила ее в Китае в начале этого года и переименовала в 12R для мировых рынков. Как и в обычной линейке, в линейке Ace также есть стандартная модель и модель Pro, которая обычно оснащена новейшим процессором Snapdragon. Таким образом, хотя вариант без Pro оснащен Snapdragon 8 Gen 2 последнего поколения, ожидается, что OnePlus Ace 3 Pro будет оснащен новейшим Snapdragon 8 Gen 3. Последнее сообщение Smart Pikachu подтверждает это предположение. Информатор на Weibo сообщил, что компания тестирует устройство с последним флагманским процессором Qualcomm.

Smart Pikachu также поделился информацией о максимальной конфигурации памяти и хранилища устройства Ace 3 Pro. Сообщается, что OnePlus выпустит телефон с 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. Для сравнения, устройство без приставки Pro имеет максимальную оперативную память в 16 ГБ, но оснащено накопителем UFS 4.0 емкостью до 1 ТБ. Хотя все это звучит прекрасно особенно для устройства бюджетного сегмента OnePlus, но Ace 3 Pro, скорее всего, останется в пределах Китая. Ранее компания эксклюзивно предлагала устройства серии Ace Pro только для китайского рынка. Международный релиз с ребрендингом получит только обычная версия. Что касается других ожидаемых характеристик Ace 3 Pro, информатор не сообщил ничего конкретного, кроме того, что устройство будет также иметь изогнутый экран.