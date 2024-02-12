Вероятно, линейка Reno12 будет иметь те же дисплеи и дизайн, что и предыдущие модели, но возможно будут улучшены характеристики камеры

Недавно на мировой рынок был выпущен Oppo Reno 11F, возможно, последнее дополнение к серии Reno 11. В связи с этим компания сейчас сконцентрирована на серии Reno 12, ожидается, что она будет представлена в июне этого года. На прошлой неделе уже были раскрыты подробности о чипсете, используемом в серии Reno 12. Теперь новые утечки раскрывают некоторые ключевые характеристики камеры в серии Reno 12.

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Стало известно, что в серии Reno 12 будет использована камера Sony, что предполагает значительное улучшение возможностей фотосъёмки. Пока не известен точный характер обновления, но есть предположения о существенном изменении качества изображения по сравнению с предыдущими моделями. Другие подробности о серии Reno 12 включают процессор Mediatek MTK 24m, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Ожидается, что основная модель линейки будет иметь 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FHD и частотой 120 Гц, а дизайн будет включать изогнутую заднюю панель из стекла.

Камера может состоять из двойной основной камеры на 50 МП с оптической стабилизацией изображения и 8-мегапиксельной камеры, а также 50-мегапиксельной селфи-камеры. Аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт будет дополнять эти характеристики.

Утечки предполагают, что в Reno 12 Pro будет использоваться чипсет Mediatek Dimensity 9200, что опровергает раннюю информацию о Snapdragon. Вероятно, у серии будут те же дисплеи и дизайн, что и у предыдущих моделей, но основная камера может иметь более улучшенные характеристики. Ожидается, что модель Pro также будет поддерживать аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт.