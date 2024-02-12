Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Серия Oppo Reno12 повысит качество фотосъёмки с новым сенсором Sony
Вероятно, линейка Reno12 будет иметь те же дисплеи и дизайн, что и предыдущие модели, но возможно будут улучшены характеристики камеры

реклама

Недавно на мировой рынок был выпущен Oppo Reno 11F, возможно, последнее дополнение к серии Reno 11. В связи с этим компания сейчас сконцентрирована на серии Reno 12, ожидается, что она будет представлена в июне этого года. На прошлой неделе уже были раскрыты подробности о чипсете, используемом в серии Reno 12. Теперь новые утечки раскрывают некоторые ключевые характеристики камеры в серии Reno 12.

реклама

Стало известно, что в серии Reno 12 будет использована камера Sony, что предполагает значительное улучшение возможностей фотосъёмки. Пока не известен точный характер обновления, но есть предположения о существенном изменении качества изображения по сравнению с предыдущими моделями. Другие подробности о серии Reno 12 включают процессор Mediatek MTK 24m, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Ожидается, что основная модель линейки будет иметь 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FHD и частотой 120 Гц, а дизайн будет включать изогнутую заднюю панель из стекла.

Камера может состоять из двойной основной камеры на 50 МП с оптической стабилизацией изображения и 8-мегапиксельной камеры, а также 50-мегапиксельной селфи-камеры. Аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт будет дополнять эти характеристики.

Утечки предполагают, что в Reno 12 Pro будет использоваться чипсет Mediatek Dimensity 9200, что опровергает раннюю информацию о Snapdragon. Вероятно, у серии будут те же дисплеи и дизайн, что и у предыдущих моделей, но основная камера может иметь более улучшенные характеристики. Ожидается, что модель Pro также будет поддерживать аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт.

#sony #oppo #mediatek dimensity 9200 #reno12
Источник: gsmarena.com
+
Написать комментарий (0)
PlayStation 6 обещает стать самой мощной консолью своего поколения: релиз ожидается в 2028 году
Sony закроет сервис Funimation и удалит из библиотек оплаченный пользователями контент
Oppo опубликовала список смартфонов, которые получат новую версию ColorOS на Android 14
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Деформация тектонических плит на дне Тихого океана может привести к появлению небольшого континента
3
В Китае построят большой спектроскопический телескоп для изучения экзопланет
+
JetZero: Пассажирский самолет с уникальной конструкцией крыла должен взлететь в 2030 году
3
Управляемый по лазеру снаряд Инвар-М на предельной дальности поразил украинский БМП Bradley
1
NewsAtlas: WaveAerospace разработали дрон Huntress II Turbojet реактивным двигателем
+
Мировой лидер сетевого оборудования Cisco готовит тысячи своих сотрудников к сокращению
7
ВС РФ продолжают методично вытеснять ВСУ с улиц Авдеевки
+
Власти США готовы выплатить до $10 млн за сведения о ключевых лицах хакерской группировки Hive
+
Российские военные прорвали оборону ВСУ на Купянском участке
1
Take-Two объявила приблизительную дату выхода GTA VI
4
AMD представила архитектуру Embedded+ для улучшения качества искусственного интеллекта
+
Несколько источников подтвердили, что Россия использует интернет Starlink в зоне СВО
1
ИИ за год выявил в 45 раз больше новых химических элементов, чем наука нашла за столетия
7
MSI выпустила безвентиляторный мини-ПК на базе Intel N100
+
Разработчик RuneScape Jagex приобретен за $1,13 млрд
+
Экс-сотрудник Apple выпустил AR-очки за $349, в 10 раз дешевле Vision Pro
1
Тысячи рабочих мест и миллиарды инвестиций получит Хабаровский край в 2024 году
6
Одну из самых глубоких шахт Европы переоборудуют в твердотельную аккумулирующую электростанцию
3
ASML продемонстрировала новейший литографический сканер стоимостью $380 млн
4
Си Цзиньпин поздравил народ с китайским Новым годом
+

Популярные статьи

Из-за России США отказываются от многомиллиардного проекта FARA, на который ушло более 6 лет
2
10 лучших постапокалиптических сериалов по моему мнению
10
Как работает первая в мире атомная электростанция четвёртого поколения
9
Новая угроза для Украины - российская гиперзвуковая ракета 3M22 «Циркон»
2
Как я полдня собирал игровой ПК для шефа, и что мне удалось найти в крошечном турецком магазине
27
Собираем мощный игровой ПК 2024 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Февраль)
14
Samsung Galaxy S23 FE - всё, что вам необходимо знать
3
Пять причин провала Xbox Game Pass
12
Как я разогнал четыре модуля памяти на AMD Ryzen 7950X со штатных 3600 до 5200 МГЦ (+44%)
30
Китайская хак-группа Volt Typhoon оставила ФБР, ЦРУ и АНБ в "глубоком смятении"
1

Сейчас обсуждают

Сидор Сидоров
00:46
Мой внук-семиклассник ржёт. Автор в школе не учился? )))
ИИ за год выявил в 45 раз больше новых химических элементов, чем наука нашла за столетия
Semas
00:42
Данателло, не твоё это писать статьи, ты дно полное в этом, попробуй себя в фанфиках ебанутых, ты создан для них.
Как Sony раскрутила Microsoft на 9 млрд баксов и пачку чипсов
Учи Сипласплас
00:37
Окей, это тоже AR-очки, но только у vision pro чуточку другая суть
Экс-сотрудник Apple выпустил AR-очки за $349, в 10 раз дешевле Vision Pro
Денис Мо
00:34
Простите, так что в итоге?
Создан PDF-файл, площадь которого больше, чем наша Вселенная и его можно скачать
Бахтиёр Кудратуллаев
00:32
манагер чиа плотит. норм работа на кончафлыжной памяти...дайте две
Как я разогнал четыре модуля памяти на AMD Ryzen 7950X со штатных 3600 до 5200 МГЦ (+44%)
chrome2ru
00:31
Я очень рад за них. Не работалось им в России
Мировой лидер сетевого оборудования Cisco готовит тысячи своих сотрудников к сокращению
kitava
00:25
Продают от 200 до 300 тыс много где. Работает правда только в Крыму, Калининграде и ДНР.
Илон Маск опроверг информацию о продаже России терминалов Starlink
Сергей Швецов
00:24
Как понять "переустановить виндувс для юефай"? При установке винды что-то нужно сделать?
Включаем AMD Smart Access Memory - пара халявных FPS в играх
Garthar
00:24
Тут все сложно, АС Шидавон несмотря на заверения китайских властей все же является 3+, а не 4 поколением. К этому же поколению относится АЭС Руппур, новые энергоблоки Курской АЭС, АЭС Аккую и вроде вс...
Как работает первая в мире атомная электростанция четвёртого поколения
Илья Рогозин
00:16
Насчёт развода не думаю, ибо его Майки прижмут 100%.
Вышел мод Oblivion Lost 3.0 — поклонники S.T.A.L.K.E.R. ждали его десять лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем