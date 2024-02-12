Пока версия Gemini для Android доступна только через стороннюю установку

Компания Google собирается заменить своего виртуального помощника на приложение Gemini уже в ближайшем будущем. Скоро новое приложение будет доступно для установки в ряде регионов. В частности, уже сейчас его можно установить в Индии. Приложение активируется нажатием на кнопку питания или кодовой фразой Hey, Google. Правда, официально в магазине приложений Gemini пока отсутствует.

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Появились сообщения о возможности поставить программу на Android в европейских странах. В частности, пользователи из Германии смогли выполнить стороннюю установку приложения, хотя оно работает на английском языке. Установка из файла APK срабатывает в Чехии, Болгарии, Польше, Канаде или других стран. При этом в программе пока не работают голосовые ответы.

Пользователи из остальных стран также могут попытать счастья и выполнить стороннюю установку приложения. Очевидно, что ждать его официального релиза и появления в магазине Google Play Store остаётся недолго.