Jaguar Land Rover говорит о слабых продажах чистых электромобилей

Автопроизводитель Jaguar Land Rover (JLR) становится очередным, который принял решение вместо обычных электромобилей начать выпуск большего количества гибридов. Британская компания намеревается удовлетворить растущий спрос на модели PHEV.

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Такое же направление недавно выбрала компания General Motors, хотя пока не были названы будущие гибридные модели. В последний раз такой была Chevrolet Volt в 2010-х годах. Переходит на гибриды и Ford.

Автомобили марки Land Rover доступны в гибридном виде, тогда как Jaguar предлагает гибриды F-Pace и E-Pace. В Европе продажи PHEV у этого производителя в прошлом году выросли на 60% до 45224 экземпляров.

В результате компания собирается к 2026 году уменьшить число выпускаемых электромобилей с шести моделей до четырёх. Электрический вариант Range Rover должен появиться в этом году и в списке ожиданий уже 16000 покупателей. Дальше последует электрическая разновидность Range Rover Sport. Оба автомобиля будут основаны на одной платформе Modular Longitudinal Architecture (MLA).

Ещё два электромобиля появятся на будущей платформе EMA EV, но конкретные модели не называются. Ими могут стать Range Rover Evoque и Range Rover Velar. Также ведётся разработка электромобиля Defender.

Зато бренд Jaguar в следующем году должен оказаться полностью электрическими. Все нынешние автомобили будут заменены на 4-дверный электромобиль Super GT. Разрабатывается и вторая модель.

К 2030 году JLR надеется продавать 60% электромобилей и 100% к 2036 году.