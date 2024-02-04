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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Первый электрический Range Rover готовы приобрести как минимум 16 000 человек
Cybertruck такой очередью не удивишь.

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В ассортименте продукции автомобильного концерна Jaguar Land Rover электромобили пока предлагаются только под первой из марок, формирующих его название, но заказы на флагманский полноразмерный кроссовер Range Rover компания уже начала принимать. Рассказывая о получении максимальной с 2017 года квартальной прибыли, автопроизводитель не забыл упомянуть, что из желающих приобрести этот люксовый электромобиль уже сформировалась очередь из 16 000 человек. Конечно, это не те полтора миллиона, которые хотят приобрести Tesla Cybertruck, но для самобытного автопроизводителя дорогих машин из Великобритании результат вполне достойный.

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Источник изображения: Jaguar Land Rover

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Попутно Jaguar Land Rover отмечает, что разрабатывает прототипы среднеразмерных кроссоверов, а также новых моделей электромобилей марки Jaguar. Напомним, что для первого в истории марки электрического Range Rover заявлена не только способность преодолевать брод глубиной до 850 мм и таскать тяжёлый прицеп, но и преодолевать серьёзное бездорожье. При этом электрическая силовая установка обеспечит тяжёлую машину впечатляющей динамикой на асфальте, и такое сочетание качеств должно импонировать будущим покупателям. Выпускать тяговые электродвигатели Jaguar Land Rover тоже будет на территории Великобритании. Архитектура бортовой сети с напряжением 800 В позволит быстро восполнять заряд тяговой батареи.

#электромобили #jaguar land rover #range rover
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