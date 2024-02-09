Google унифицировала свои генеративные ИИ-сервисы под брендом Gemini. Представлено приложение для Android, заменяющее Assistant.

Стремясь упростить брендинг своего генеративного искусственного интеллекта, Google решила переименовать свои сервисы Bard и Duet AI в Gemini, приведя их в соответствие с одноименной моделью мультимодального искусственного интеллекта компании. Ребрендинг сопровождается появлением специального приложения Gemini для Android и премиум-версии чат-бота с расширенными возможностями.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи заявил в своем блоге: "Bard послужила основной платформой для прямого взаимодействия пользователей с нашими самыми передовыми моделями. Чтобы точно представить лежащую в ее основе передовую технологию, Bard теперь будет называться Gemini. Доступный в Интернете на 40 языках, Gemini готовится к запуску в новом приложении для Android и приложении Google для iOS."



Пользователи, скачавшие Android-приложение Gemini, имеют возможность заменить Google Assistant в качестве помощника по умолчанию на своих устройствах. Это означает, что такие действия, как длительное нажатие кнопки "Домой" или использование команды "Привет, Google", активируют Gemini вместо Assistant. В качестве альтернативы пользователи могут зарегистрироваться через Assistant, чтобы выполнить этот переход.



Переход на Gemini вводит новое диалоговое окно на дисплее, предлагая быстрый доступ к Gemini вместе с контекстными предложениями. Примеры включают создание описания для недавно сделанной фотографии или поиск дополнительной информации о контенте, отображаемом на экране. Приложение Gemini также предоставляет доступ к часто используемым функциям помощника, таким как совершение звонков, установка таймеров и управление устройствами "умного дома". Google сообщила о планах включить больше функций помощника в Gemini в будущем, предполагая потенциальный отказ от Assistant в пользу Gemini. Приложение также включает в себя доступ к Gemini Advanced, более подробная информация предоставляется отдельно.