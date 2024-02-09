Представленная в 2019 году в Ford функциональность Active Park Assist оказалась пустой тратой денег

Автопроизводитель Ford может избавиться от некоторых функций помощи водителю. Речь идёт об опции Active Park Assist, которая была представлена около полутора десятков лет назад. Так компания хочет сэкономить во время инфляции и увеличить прибыль.

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В рамках телеконференции на этой неделе, операционный директор компании Кумар Галхотра рассказал, что мало кто пользуется этой опцией. По этой причине от неё могут отказаться вовсе. Было сказано, что она стоит около $60 на один автомобиль. Отказ от этой функции может позволить Ford сэкономить $10 млн в год.

Данная функция входит в состав набор технологий помощи водителю Active Park Assist. Она стала одной из первых коммерчески доступных систем помощи подобного рода, на несколько лет отстав от предложения Toyota. Целью было облегчить так называемую сложную процедуру парковки.

С тех пор подобная функциональность появилась в нескольких моделях Ford, даже начальной ценовой категории. Почти у всех новых автомобилей такая опция имеется. Однако, данные телеметрии показали, что пользуются ей редко.

Active Park Assist 2.0 входит в состав технологии автономного вождения второго уровня Ford Co-Pilot360. Её получили недавно выпущенные автомобили Explorer и F-150 Lightning. Быть может, они стали последними моделями с этой технологией.