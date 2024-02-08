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Fantoci
Ford разрабатывает бюджетный электромобиль под руководством бывшего технического директора Tesla
Большинство электромобилей, доступных сегодня в США, стоят дороже 35 000 долларов, но новая модель Ford призвана удовлетворить потребности водителей с более скромным бюджетом.

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Бывший технический директор Tesla Алан Кларк возглавил проект компании Ford по разработке бюджетного электромобиля для американского рынка, а в случае успеха и мирового. В ходе состоявшегося во вторник совещания о доходах за IV квартал 2023 года руководители Ford упомянули, что проект под рабочим названием "skunkworks", первоначально носивший "секретный" характер, теперь признан достойным для внедрения в масштабную программу компании по электрификации автопарка.

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"Несколько лет назад мы без особого шума запустили этот проект, - рассказал гендиректор Ford Джим Фарли. - Была создана небольшая команда высококлассных инженеров под рабочим названием "skunkworks" для разработки платформы недорогого электромобиля. Эта команда действовала обособленно от основных подразделений компании. По сути, это был своего рода внутренний стартап в структуре Ford".

Заявление Фарли может показаться неоднозначным, но оно согласуется со всеми ранними решениями о реструктуризации бизнеса, принятыми компанией Ford около двух лет назад. В марте 2022 года гендиректор американской компании объявил о создании в Ford Motor Company отдельных подразделений, каждое из которых будет сфокусировано на определённой категории транспортных средств: Model e будет заниматься исключительно электромобилями, а Ford Blue будет сосредоточено на самых узнаваемых моделях компании и т.д. Помимо внедорожника Mustang Mach E и пикапа F-150 Lightning, которые являются наиболее яркими представителями серии Model e, "секретные" подразделения также разрабатывали новые электромобили, технологии батарей и варианты зарядки.

Внедорожник Ford Mustang Mach E.

Что касается "секретного" проекта компании Ford в сфере электромобилей, то здесь ключевым приоритетом является доступная цена. Вскоре после упоминания о планах вывести на рынок "более дешёвые электрокары", Фарли во вторник заявил, что "массовый покупатель" пока "не готов платить десятки тысяч долларов за электромобили". По его словам, для успешного развития подразделения Model e и привлечения более широкого круга клиентов Форду необходимо сосредоточиться на общем доходе, а не на эксклюзивных электромобилях.

После публикации финансового отчёта издание TechCrunch связалось с представителями компании Ford и они подтвердили, что Алан Кларк возглавил двухлетний проект "skunkworks", базирующийся в офисе компании в Калифорнии. Инженеры из Auto Motive Power, стартапа по зарядке электромобилей и управлению батареями, который Ford приобрел в конце прошлого года, теперь работают совместно с инженерами Ford над созданием “электромобиля третьего поколения”.

Представитель компании Ford, с которым пообщался журналист TechCrunch, не смог предоставить подробностей о проекте и сроках его реализации, поэтому мы пока не знаем, когда результаты его работы появятся на рынке. Также неизвестна ценовая категория нового электромобиля, хотя Фарли упомянул, что он должен конкурировать с "бюджетным Tesla и китайскими производителями".

#tesla #электромобиль #ford #f-150 lightning #mustang mach e
Источник: techcrunch.com
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