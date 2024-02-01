Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Ford представляет гибридный электромобиль Transit Connect PHEV
Новый Transit Connect PHEV, расширяет линейку электрифицированных фургонов компании Ford.

реклама

Компания Ford Motors представила последнее дополнение к своей линейке электрифицированных фургонов — гибридный электромобиль Transit Connect Plug-in (PHEV).

реклама

Новая модель PHEV построена на платформе Volkswagen Modular Transverse Toolkit (MQB), универсальной базе, лежащей в основе целого ряда автомобилей Volkswagen Group. Эта общая платформа означает, что Transit Connect PHEV также заимствует трансмиссию PHEV от других моделей группы. В основе фургона лежит 1,5-литровый бензиновый двигатель, соединенный с электродвигателем. Эта установка обеспечивает общую мощность 110 кВт (150 л.с.), достаточную для городских перевозок и коммерческого использования.

Запас хода Transit Connect PHEV только на электричестве составляет до 110 километров, что делает его практичным выбором для езды по городу без выбросов. Варианты зарядки универсальны: фургон поддерживает медленную зарядку переменного тока мощностью 11 кВт или быстрые зарядные устройства постоянного тока мощностью 50 кВт. Эти варианты обеспечивают предприятиям гибкость в планировании взимания платы за свою деятельность.

С появлением Transit Connect PHEV предложение электрифицированных фургонов Ford теперь охватывает четыре отдельных сегмента. Модель PHEV пополнит ряды полностью электрического E-Transit, E-Transit Custom и будущего E-Transit Courier, запуск которого намечен на конец 2024 года.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Новый Transit Connect PHEV — это не только мощность и эффективность. Он предлагает буксировочную способность 1,4 тонны и полезную нагрузку 770 килограммов. Современные функции, такие как 10-дюймовая цифровая приборная панель и сенсорный экран, помощники вождения и интеграция со смартфоном, делают его надежной и подключенной к сети рабочей лошадкой. Доступный в нескольких конфигурациях, включая двухместный фургон или пятиместную кабину для пассажиров.

#автомобили #ford #transit connect phev #transit connect plug-in
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Представлен автомобиль Mazda CX-70 с рядным шестицилиндровым двигателем 340 л.с.
Mazda и Tesla отзывают тысячи автомобилей в Австралии из-за производственных дефектов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Подтвердилась информация о поражении ПУ ЗРК IRIS-T вместе с РЛС под Харьковом
11
Физики обнаружили обратимость материального времени – молекулы стекла совершают временные колебания
6
Стартап Neuralink Илона Маска успешно вживил мозговой чип-имплантат первому добровольцу
+
В России приступили к сборке первого в мире быстрого реактора
2
В Сети опубликовали новую версию "сменщика" БТР-82А – БТР-22 с усиленным бронированием и скоростью
1
Телескоп Джеймса Уэбба сделал удивительные снимки 19 близлежащих спиральных галактик
1
Тест зарядки iPhone 15 Pro Max развеял распространенный миф о скорости зарядки iPhone
5
Украинская армия в районе города Мерефа потеряла ЗРК IRIS-T, уничтоженный российской ракетой
2
MWM: 75% немецких танков Leopard 2 на Украине уже уничтожены и восстановлению не подлежат
2
Death Stranding стала доступна на устройствах от Apple
+
Canon бросает вызов ASML и планирует в несколько раз удешевить процесс производства микрочипов
+
Майкл ван де Поппе назвал альткоин, который может вырасти в 2 раза
1
В феврале разблокируют криптовалюты на $2,28 млрд
+
Бета драйвер NVIDIA заметно повышает производительность Cyberpunk 2077
2
Вслед за танками Abrams ВСУ получили мостоукладчик М60 AVLB для быстрого прорыва через реки и овраги
2
SK Hynix представит на IEEE-SSCC память GDDR7, 48 ГБ 16-слойные стеки HBM3E и LPDDR5T-10533
+
Объем торгов на централизованных криптовалютных биржах за неполный январь уже превысил $1 трлн
+
Легендарный Lamborghini Diablo VT 1997 года, принадлежащий Трампу, продали за 1 млн долларов
+
В Казахстане сообщили о готовности передать 20 аэропортов страны под управление инвесторов из Европы
6
Ростех: Работа над современным стратегическим бомбардировщиком ПАК ДА идёт по плану
+

Популярные статьи

8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет
70
Как собрать быстрый и актуальный игровой компьютер в режиме максимальной экономии в 2024 году
51
Останки былой роскоши, или как себя чувствуют Q6600 и GTX550 Ti 1Gb в 2024 году
104
О том, почему в СССР "соображали на троих"
14
Игровая гарнитура Sony Inzone H5 оказалась по качеству звука лучше, чем Inzone H7
2
Запад встревожен замедлением экономического роста Китая
3
США “в спешном порядке” перебрасывают в Тихий океан новейшие боевые машины-амфибии ACV
1
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
1
Управление немецкими железными дорогами работает на ПК под ОС Windows 3.11 и MS-DOS с 8 Мб ОЗУ
10
Система TalkLock может помочь в защите контента от дипфейков
1

Сейчас обсуждают

Kutuz
02:16
ИМХО признание инагентом только плюсик к респекту среди сторонников даст)))
За границей начали работать предвыборные штабы Бориса Надеждина
Kutuz
02:16
Нашел авторитетные источники)))
За границей начали работать предвыборные штабы Бориса Надеждина
Сергей Мирошниченко
01:54
Majesty, dungeon keeper 2, etc
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет
Игорь Быков
01:38
Какое же жалкое, обиженное, подгорающее от собственной никчемности, существо...
Управление немецкими железными дорогами работает на ПК под ОС Windows 3.11 и MS-DOS с 8 Мб ОЗУ
Boris Kopyltsov
01:11
То водитель везёт программиста на барахолку. Или откуда пошли все эти экскеременты по запуску виндовсИкспи на интел коре 15-го поколения. Или когда некросфт выпускает новую ось, по всей планете все ин...
Управление немецкими железными дорогами работает на ПК под ОС Windows 3.11 и MS-DOS с 8 Мб ОЗУ
Женька
01:07
Ну как бы есть, но там есть и видос макета IRIS-T, у которого даже типа радар вертится. Так что то такое.
Подтвердилась информация о поражении ПУ ЗРК IRIS-T вместе с РЛС под Харьковом
иван иванов
00:42
Педрила просто!
5 причин не покупать смартфоны Xiaomi
Никитос
00:34
>> Существует ряд гипотез, о которых мы поговорим ниже, а сейчас перейдём к изложению основного материала Дочитал до этого места, и понял, что дальше смысла нет читать)
Death Stranding стала доступна на устройствах от Apple
DIP48
00:30
Добавки просит ? Мало говорит ?)))
Экс-генерал Кривонос: На украинские позиции сотнями прилетают "Ланцеты"
Виталий Ивакин
00:24
у 5500 пси 3.0, а у высших моделей уже пси 4.0, поэтому 4060 очень сильно будет урещано в мощности просто потому что ты купил не тот процессор, 4060 с урезанной шиной, и с пси 4.0 оно в самый раз
Как собрать быстрый и актуальный игровой компьютер в режиме максимальной экономии в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем