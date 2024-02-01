Новый Transit Connect PHEV, расширяет линейку электрифицированных фургонов компании Ford.

Компания Ford Motors представила последнее дополнение к своей линейке электрифицированных фургонов — гибридный электромобиль Transit Connect Plug-in (PHEV).

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Новая модель PHEV построена на платформе Volkswagen Modular Transverse Toolkit (MQB), универсальной базе, лежащей в основе целого ряда автомобилей Volkswagen Group. Эта общая платформа означает, что Transit Connect PHEV также заимствует трансмиссию PHEV от других моделей группы. В основе фургона лежит 1,5-литровый бензиновый двигатель, соединенный с электродвигателем. Эта установка обеспечивает общую мощность 110 кВт (150 л.с.), достаточную для городских перевозок и коммерческого использования.

Запас хода Transit Connect PHEV только на электричестве составляет до 110 километров, что делает его практичным выбором для езды по городу без выбросов. Варианты зарядки универсальны: фургон поддерживает медленную зарядку переменного тока мощностью 11 кВт или быстрые зарядные устройства постоянного тока мощностью 50 кВт. Эти варианты обеспечивают предприятиям гибкость в планировании взимания платы за свою деятельность.

С появлением Transit Connect PHEV предложение электрифицированных фургонов Ford теперь охватывает четыре отдельных сегмента. Модель PHEV пополнит ряды полностью электрического E-Transit, E-Transit Custom и будущего E-Transit Courier, запуск которого намечен на конец 2024 года.

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Новый Transit Connect PHEV — это не только мощность и эффективность. Он предлагает буксировочную способность 1,4 тонны и полезную нагрузку 770 килограммов. Современные функции, такие как 10-дюймовая цифровая приборная панель и сенсорный экран, помощники вождения и интеграция со смартфоном, делают его надежной и подключенной к сети рабочей лошадкой. Доступный в нескольких конфигурациях, включая двухместный фургон или пятиместную кабину для пассажиров.