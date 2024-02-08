Запрет на использование устройств Apple в государственных учреждениях должен привести к их уничтожению

В средствах массовой информации появились статьи о начале массового отказа от устаревших устройств Apple и других зарубежных производителей в России. Всего в течение года может быть уничтожено около 120000 устройств. Пока что процесс только начинается и в разных регионах ищут компании для уничтожения гаджетов. В Перми был проведён тендер и компания была найдена.

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Причиной уничтожения устройств Apple является запрет на использование в государственных учреждениях. В Перми этим займётся ООО «Ай Ти ЭМ». Она будет уничтожать мониторы, смартфоны и ноутбуки, причём не только Apple. Под расправу попадут устройства производства Asus, Nokia, Lenovo и Samsung. Будет уничтожено 26 единиц техники и обойдётся это в 1200 руб.

Причиной уничтожения техники вместо продажи считаются опасения относительно того, что хранившиеся на устройствах данные могут попасть в посторонние руки. Некоторые полагают, что можно было воспользоваться услугами сертифицированных сервис-центров для уничтожения данных без возможности восстановления.