Панели MicroLED в четыре раза дороже по сравнению с OLED

Появление умных часов Apple Watch Ultra с экранами MicroLED состоится позже, чем ожидалось ранее. В прошлом году были представлены часы Apple Watch Ultra 2, где в системе watchOS 10 появились некоторые новые функциональные возможности и обновлённый пользовательский интерфейс. Также здесь используется новый процессор и более яркий экран. Apple хотела сделать экран ещё ярче, но пока этого не случится.

Apple Watch Ultra должны были быть представлены в 2026 году. Некоторые даже ждали эти часы в 2025 году. Теперь издание The Elec сообщает, что поставщики испытывают затруднения с дисплеями microLED.

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В прошлом году фирма TrendForce рассказала о превосходстве нового дисплея по сравнению с OLED. Apple хотела опробовать этот тип панели в первую очередь на часах, прежде чем переносить его на аппараты iPhone.

Работа над microLED в стенах Apple ведётся на протяжении почти десятилетия. Сейчас часы Apple Watch Ultra обладают экраном OLED размером 1,93 дюйма. Дисплей microLED должен иметь размер 2,12 дюйма.

Главная проблема кроется в стоимости нового дисплея. Он обойдётся производителю в $150 против $38 за панель OLED. При цене часов в $799 это слишком высокая стоимость одного компонента.

Даже если новые дисплеи получат распространение и подешевеют, они всё равно останутся дороже по сравнению с панелями OLED, что должно привести к подорожанию продуктов с этим типом экрана.