Новая версия Persona демонстрирует более подробные и реалистичные аватары, что отражает стремление Apple постоянно совершенствоваться.

Компания Apple представила первую бета-версию VisionOS 1.1 для разработчиков Vision Pro. Обновление включает значительные улучшения, направленные на оптимизацию функции личного виртуального изображения - Persona. После установки VisionOS 1.1, пользователям Apple Vision Pro предлагается повторно войти в Persona и оценить последние косметические обновления, включенные в обновление. Пользователи социальных платформ уже оценили новую версию Persona, делясь скриншотами и отмечая улучшение деталей и более реалистичный внешний вид аватаров. Apple продолжает стремиться к совершенствованию пользовательского опыта на своей платформе виртуальной реальности, предоставляя более подробные и реалистичные аватары в новой версии Persona. Заметно также, что в VisionOS 1.1 beta 1 появились новые подсказки, рекомендующие пользователям не держать гарнитуру в руках при входе в Persona. Apple рекомендует размещать гарнитуру повыше или позволять другим держать ее во время процесса настройки.

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Несмотря на все эти улучшения, Apple по-прежнему относит Persona к категории "бета-функций" VisionOS 1.1, что подразумевает непрерывные усилия по оптимизации в будущих обновлениях. Компания описывает Persona как "реальное пространственное представление", которое в режиме реального времени отслеживает выражения лица и движения рук пользователей. Эта функция особенно полезна при видеозвонках с использованием Vision Pro, где Persona может заменить настоящее лицо пользователя, обеспечивая приватность и сохраняя взаимодействие. При настройке Persona система также фиксирует взгляд пользователя для использования в функции "Eyesight". Эта функция позволяет собеседнику во время видеовызова видеть виртуально визуализированное изображение глаз пользователя на внешнем дисплее Vision Pro, что усиливает ощущение связи и реализма во время общения. В целом, выпуск VisionOS 1.1 с оптимизированной Persona подчеркивает стремление Apple расширять возможности и удобство использования своей платформы виртуальной реальности.