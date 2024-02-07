Продажи компьютеров и ноутбуков способствовали росту спроса на процессоры

Вслед за несколькими кварталами значительного падения продажи компьютеров в последнем квартале 2023 года выросли. За три месяца было выпущено свыше 65 млн компьютеров и ноутбуков. Аналитическая фирма Jon Peddie Research говорит о позитивном настроении рынка ПК и росте поставок процессоров Intel и AMD.

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Всего было выпущено 66 млн процессоров, что даёт рост на 7% по сравнению с третьим кварталом и на 22% по сравнению с показателем годичной давности. Количество поставок встроенной графики выросло до 60 млн, то есть она есть в 10 из 11 выпущенных процессоров. Объём поставок встроенной графики на 7% вырос по сравнению с предыдущим кварталом и на 18% по сравнению с показателем годичной давности.

Большинство покупателей отдают предпочтение ноутбукам и продажи процессоров для них соответственно выше, чем для настольных ПК. В последнее время данная тенденция стала ещё более ярко выраженной. В минувшем квартале на долю процессоров для компьютеров пришлось только 30%, а годом ранее этот показатель был 37%. Доля процессоров для ноутбуков увеличилась до 70%.

Встроенная графика есть у 98% пользовательских компьютеров. Это означает, что подавляющее большинство приобретают компьютеры для задач общего назначения вместо работы с редактированием видео, трёхмерного моделирования или игр.

Среди встроенной графики 84% приходится на процессоры Intel, остальное у AMD. Годом ранее у Intel было 87%.

Продажи процессоров для серверов заметно сократились. По сравнению с минувшим кварталом они выросли на 2,8%, но за год уменьшились на 26%.



