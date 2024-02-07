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AMD выпускает бюджетный игровой процессор Ryzen 7 5700X3D для плат AM4
AMD не бросает на произвол судьбы сокет AM4 и выпускает для него бюджетную обновку.

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AMD, анонсировавшая новый чип на выставке CES, продвигает AM5 в качестве своей последней платформы, но от AM4 не так легко отказаться. Среди новейших процессоров AMD наиболее заметным является Ryzen 7 5700X3D, оснащенный дополнительным V-Cache для геймеров. В США он в настоящее время продается за $249,99, и его можно легко приобрести в известных интернет-торговых центрах, таких как Newegg, Amazon и Best Buy.   

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5700X3D находится между 5800X3D, лучшим игровым процессором среднего класса прошлого года, и 5600X3D, надежным процессором, продаваемым исключительно в обычных филиалах Micro Center в США. Единственная разница между 5700X3D, которая имеет 8 ядер, 16 потоков, кэш-память 100 МБ и TDP 105 Вт, заключается в том, что тактовая частота ядра ниже при базовой частоте 3,0 ГГц и повышается до 4,1 ГГц. 

Ожидается, что Ryzen 7 5700X3D будет популярен среди пользователей ПК с AM4, которые хотят заменить только ЦП в ПК на базе DDR4, или среди пользователей, которые хотят собрать новый игровой ПК с относительно небольшим бюджетом, используя при этом встроенную графику.

#процессор #am4 #ryzen 7 #ryzen 7 5700x3d #игровой процессор #5700x3d
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