Apple Vision Pro вызвал восторг, но высокая цена может ограничить продажи, аналитики прогнозируют разные результаты

Apple Vision Pro, новая гарнитура для пространственных вычислений, поступила в продажу в первые выходные. Продукт вызвал значительный интерес у потребителей, в розничных магазинах Apple образовались очереди для тестирования продукта. Несмотря на положительный прием, аналитики с Уолл-стрит прогнозируют, что высокая цена может ограничить продажи.

Apple Vision Pro по цене 3499 долларов США стал доступен для покупки после двухнедельного периода предварительного заказа. Дэниел Айвз, аналитик Wedbush Securities, отметил беспрецедентный уровень любопытства покупателей к продукту. Он предположил, что Apple Vision Pro может стать революционным продуктом в ближайшие годы.

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Айвз ожидает, что Apple продаст 600 000 единиц Apple Vision Pro в 2024 году, что больше его первоначального прогноза в 460 000 единиц. Он также выразил несогласие с теми, кто считает Vision Pro незначительным, утверждая, что он представляет собой первый шаг в более широком технологическом видении, которое Apple намерена продвигать среди своей клиентской базы.

Айвз оценил акции Apple как более прибыльные, установив целевую цену на 12 месяцев в 250 долларов. В день публикации отчета акции Apple выросли на 1% и закрылись на отметке 187,68. Акции также сформировали плоскую базу с точкой покупки 199,62, согласно графикам IBD MarketSmith.

Вамси Мохан, аналитик BofA Securities, также выразил оптимизм по поводу Apple Vision Pro. Несмотря на некоторые опасения, он считает, что Vision Pro может стать важной новой категорией для Apple, предлагая уникальные возможности для занятий спортом и развлечениями, повышения производительности, здоровья и фитнеса, а также розничной торговли.

Мохан оценивает акции Apple как выгодные для покупки с целевой ценой в 225 долларов. Он прогнозирует, что Apple продаст 400 000 единиц Apple Vision Pro в 2024 году и 1 миллион единиц в 2025 году. Он также ожидает, что более дешевая версия устройства стоимостью 2000 долларов будет выпущена в 2026 году, что может привести к продажам 4 миллионов устройств в этом году.