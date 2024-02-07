Новинка обещает сочетание инновационных технологий и уникальный дизайн, характерные для продукции Apple.

Компания Apple, по слухам, ведет активную работу по разработке своего первого складного смартфона, чтобы успеть к празднованию 20-летия легендарной линейки iPhone.



Согласно источникам, новый складной смартфон от Apple будет представлять сочетание футуристического дизайна и передовых технологий. Устройство оснастят гибким дисплеем, который легко можно складывать и раскладывать по необходимости. Согласно недавним сообщениям на MacRumors, долгожданное устройство появится на прилавках к 2026 году и потенциально может заменить iPad Mini.



Ожидается, что будущий складной iPhone получит размер экрана от 7 до 8 дюймов, что наверняка позволит ему конкурировать с существующими подобными смартфонами других брендов, а также занять промежуточную нишу между стандартными смартфонами и планшетами.