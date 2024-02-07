Покупатели продолжают отдавать предпочтение смартфонам вместо планшетов

Многие пользователи считают планшеты не такими удобными для работы, как компьютеры, и не такими мобильными и универсальными, как смартфоны. Высокий уровень инфляции и сокращения рабочих мест также вносит вклад в падение спроса на планшеты до минимума с 2011 года.

Аналитическая фирма IDC говорит о падении поставок планшетов по итогам последнего квартала 2023 года на 17,4%. Всего было выпущено 36,8 млн устройств, а за весь год 128,5 млн. Это означает спад на 20,5% и минимальную отметку с 2011 года.

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Если состояние мировой экономики не изменится к лучшему, потребители будут тратиться на бытовую электронику далеко не в первую очередь. В наступившем году возможно некоторое улучшение ситуации, если спад экономики не продолжится. Однако, планшеты не входят в число приоритетов у производителей и достижения в сфере искусственного интеллекта больше сосредоточены на смартфонах и компьютерах.

Apple потеряла примерно 7% рынка планшетов, не выпустив за год ни одной модели iPad. В последнем квартале её поставки сократились с прежних 21,1 млн до 14,9 млн. Конкуренты в лице Samsung, Huawei, Lenovo и Xiaomi увеличили свою долю рынка, а категория «Другие» сократилось менее чем на 2%.

Больше других выиграла Xiaomi, которая в последнем квартале показала рост на 35%. За год в целом Apple увеличила долю рынка на 0,4%. Больше всех потеряла Amazon, с 9,9% до 4,2%.